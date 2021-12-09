Российской экономике предрекли крушение без трудовых мигрантов

Экономика России не сможет функционировать без мигрантов, многие её сферы рухнут, сообщил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН. Их в стране до 9 млн человек, это 10% трудового населения, сказал он.

Если сейчас их как-то убрать каким-то волшебным образом, мне кажется, многие сферы просто рухнут. Понятно, что кто-то может сказать, зачем нам нужны курьеры, мы сами сходим в магазин, зачем нужны таксисты, мы доедем на автобусе. Если так рассуждать, можно что угодно заявлять, но на данный момент все эти миллионы людей трудятся, значит, их труд приносит свой результат и просто так убрать их из экономики не получится, — сказал Коженов.

Ранее член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов рассказал, что в РФ существует две проблемы, связанные с мигрантами, — большое количество «гостей» трудно контролировать и они не ассимилируются, иногда приезжая в РФ «с заточкой под агрессию».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предложили заменить часть занятых в сфере ЖКХ мигрантов техникой и механизировать процесс уборки улиц. Кроме того, отмечалось, что к этой работе вахтовым методом можно привлекать жителей из соседних регионов.

До этого в связи с несколькими резонансными происшествиями в России, участниками которых становились выходцы из среднеазиатских республик и Кавказа, с инициативой о сокращении числа работающих в сфере ЖКХ мигрантов выступили ряд политиков и экспертов. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что сокращение числа мигрантов на стройках Москвы займёт два-три года. По его мнению, чтобы сократить количество трудовых мигрантов на строительных объектах столицы, нужно обновить программы подготовки рабочих и управленцев.