Российские кондитеры заявили о подорожании своей продукции с 1 февраля

Пять крупнейших производителей кондитерских изделий сообщили торговым сетям о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля. В их числе Mondelez, Ferrero, «Объединённые кондитеры», «Хлебпром» и «Славянка». Речь идёт о росте цен от 6% до 23%, причиной этому послужило значительное подорожание сырья — муки, пальмового масла и меланжа, сообщили «Известия». При этом это не является массовым трендом, возможны только отдельные примеры подорожания, пояснили в Минсельхозе.

Информацию изданию подтвердили в торговой сети «Верный». В частности, Mondelez решил увеличить цены на следующие категории: бисквиты и печенье до 19%, на шоколад — до 9%, на жевательную резинку и леденцы — до 6%. В его списке находится больше 60 брендов: Dirol, Halls, Milka и Alpen Gold, «Барни», «Тук», «Юбилейное», Oreo и др. По словам поставщика, это подорожание — вынужденная мера, она требуется для сохранения качества продукции на высоком уровне.

Ожидается, что компания Ferrero повысит цены в среднем на 6% на популярные бренды — Ferrero и Raffaello, Kinder, Nutella, (всего больше 130 позиций изделий).

Кондитерская компания «Славянка» также сообщила о пересмотре стоимости продукции, но это произойдёт уже с 17 января, речь идёт росте ценника на вафли и конфеты — всего 60 позиций — максимум на 18%.

«Объединённые кондитеры» уже уведомили своих партнёров о повышении закупочных цен до 18%. Здесь речь идёт о таких категориях, как вафельные торты, пряники, халва, вафли, зефир, весовые конфеты, шоколад, всего в списке почти 100 позиций. «Хлебпром» повысит цены до 23% на торты и пирожные. Пока торговые сети изучают предложения кондитеров.

Производители объясняют такой пересмотр цен увеличением себестоимости продукции и значительным подорожанием сырья. Так за год на 40% возросла стоимость пальмового масла, мука высшего сорта подорожала на 15%, меланж (яичный полуфабрикат) — более чем на 50%, выросла цена на упаковку, в том числе деревянные паллеты стали дороже более чем на 75%.

Ранее сообщалось, что кабмин не намерен вновь прибегать к соглашениям с бизнесом и торговлей для сдерживания цен на продукты питания. Будут применяться только рыночные механизмы их стабилизации.