Российские банки стали реже выдавать ипотечные кредиты Frank RG: в мае 2022 года российские банки выдали минимальное количество ипотечных кредитов с февраля 2017-го

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В мае 2022 года российские банки выдали минимальное количество ипотечных кредитов с февраля 2017-го, говорится в исследовании аналитического агентства Frank RG, оказавшемся в распоряжении РБК. В мае было выдано 31,5 тысячи жилищных кредитов. По сравнению с апрелем в денежном отношении объем выданных ссуд сократился на 26,7% и более чем на треть — в количественном.

В годовом выражении объем выдач в мае снизился на 72,9%, а число заключенных договоров — на 79%.

В мае 2022 года российские банки показали рекордно слабый результат в ипотеке: за месяц они выдали населению всего 31,5 тыс. кредитов на жилье на 119,4 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что россияне смогут оформлять льготную ипотеку, не дожидаясь 21-летия, так как Сбербанк снизил требования к возрасту заемщиков до 18 лет. Снижение лимита распространяется на госпрограммы «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека». Процентные ставки, первоначальный взнос и пакет документов соответствуют этим программам.

По данным аналитиков «Домклика», в России спрос на льготную ипотеку остается высоким. С начала года клиенты «Сбера» оформили на 7% больше сделок, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма выдач за первые пять месяцев 2022 года составила 329 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития подготовиться к запуску в России «промышленной ипотеки» по ставке до 5% годовых. О результатах станет известно 9 июня.