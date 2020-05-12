Российские банки могут перестать выдавать кредиты без залога

https://static.news.ru/photo/25ee71c6-943d-11ea-b835-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кредит Европа Банк/facebook.com

Из-за пандемии коронавируса российские банки начинают вводить ограничения на выдачу кредитных средств без залога и приостанавливать выдачу кредитов наличными.

Одним из первых на такие меры пошёл «Кредит Европа банк». Организация приостановила выдачу потребительских кредитов наличными из-за низкой востребованности, пишет «Коммерсант». В банке «Открытие» сообщили, что в кредитной организации была скорректирована политика рисков. Поэтому клиентов теперь проверяют на предмет платёжеспособности гораздо строже, чем обычно.

«Газпромбанк» также непрерывно проводит модернизацию скоринговых моделей. При этом из опроса других банков следует, что данные меры пока выглядят как исключение. Но, по мнению экспертов, ограничения на беззалоговые кредиты на фоне пандемии могут ввести и другие банки. Объясняется это тем, что процентный доход по ним не может быть сопоставим с издержками.

Как писал NEWS.ru, сейчас в России распространяется мошенничество с кредитными историями.