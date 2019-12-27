Российские авиакомпании не используют самолёты такого типа, который потерпел крушение в Казахстане. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Авиакомпании России не используют в своей эксплуатационной деятельности самолёт типа Fokker 100, — отметили в агентстве.
Fokker 100 — среднемагистральный пассажирский самолёт нидерландской авиастроительной компании. Производство этих лайнеров завершилось в 1997 году
Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолёт, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. По уточнённым данным, погибло 12 человек. Всего на борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.
Деятельность компании Bek Air, которой принадлежал самолёт, остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы. 28 декабря объявлено в Казахстане днём общенационального траура, писал NEWS.ru.
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