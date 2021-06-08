Рост цен на удобрения приведёт к дефициту пшеницы

https://static.news.ru/photo/83b65e98-c846-11eb-bdb1-96000091f725_660.jpg Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрации Краснодарского и Ставропольского краёв пожаловались в Министерство сельского хозяйства на подорожание минеральных удобрений. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в оперштабе ведомства и сельскохозяйственной отрасли.

Как отмечается, повышение цен может привести к снижению объёма использования удобрений и поставить урожай 2022 года под угрозу. Речь идёт о продовольственной пшенице и озимых культурах.

В региональных министерствах сельского хозяйства уточнили, что один из основных видов фосфорного удобрения, аммофос, за год подорожал в два раза. Так, карбамид подорожал на 38%, а сульфоаммофос — на 96%. Подобные проблемы наблюдаются и в других регионах страны: в Волгоградской и Челябинской областях.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) может повлиять на цены удобрений. При этом он пообещал, что министерство постарается сделать всё возможное, чтобы аграрии ощутили это в минимальной степени. Законопроект о повышении НДПИ для металлургов и производителей удобрений в 3,5 раза нижняя палата парламента приняла 30 сентября 2020 года.