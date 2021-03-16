Россельхознадзор запрещает ввоз яблок из Брестской области Белоруссии

https://static.news.ru/photo/983a4364-8644-11eb-a50c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 17 марта вводит временные ограничения на поставки в Россию яблок из Брестской области Белоруссии. Причиной такого решения стали попытки провезти оттуда санкционные товары. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В целях недопущения поставок в Россию санкционной продукции Россельхознадзор с 17 марта 2021 года вводит временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых и (или) произведённых в Брестской области Республики Беларусь, — отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, 9 марта сотрудники ведомства пресекли очередную попытку ввезти на российскую территорию яблоки из Польши, которые выдавались за белорусские, выращенные якобы в Брестской области. При этом на товар имелся даже фитосанитарный сертификат от Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии. Выдала санкционные яблоки маркировка, она и доказывает, что фрукты вырастили в Польше.

В российской фитосанитарной службе пояснили, что запрет будет действовать до тех пор, пока Минск не предоставит информацию о мерах, которые принимаются для предотвращения подобных нарушений. При этом их эффективность должен признать Россельхознадзор.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил Минсельхозу расширить грантовую поддержку российских фермеров. Такое решение было принято после визита премьер-министра на предприятия агропромышленного комплекса в Адыгее и встречи с представителями отрасли. Тогда один из фермеров рассказал председателю правительства, что ключевые затраты его предприятия по выращиванию садовой земляники приходятся на закупку рассады, сообщал NEWS.ru.