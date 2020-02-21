https://static.news.ru/photo/49509688-54ca-11ea-9d23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Антибиотики были обнаружены в 21 партии птицеводческой продукции из Белоруссии. Об этом заявила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

Это серьёзные нарушения, и служба не может допустить такую продукцию на российский рынок, — цитирует её ТАСС.

Мелано добавила, что ведомство предъявляет идентичные требования не только к белорусской, но и к российской продукции. По её словам, белорусским предприятиям нужно наладить внутренний производственный контроль.

Отмечается, что обнаруженные в мясе птицы из Белоруссии кокцидиостатики относятся к антибиотикам широкого спектра. Они применяются для профилактики и лечения паразитов у кур, цыплят и бройлеров.

Как сообщил NEWS.ru, в Минске заявили, что Россельхознадзор должен прекратить вводить ограничения против Белоруссии. Иначе республика увеличит поставки продовольствия в Китай.