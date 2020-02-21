https://static.news.ru/photo/c0df7626-54aa-11ea-9a93-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

В Минске заявили, что Россельхознадзор должен прекратить вводить ограничения против Белоруссии. Иначе республика увеличит поставки продовольствия в Китай.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что белорусы увеличат поставки продовольствия в Китай, если Россельхознадзор не отменит ограничения на его поставки в Россию.

Данкверту (руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. — NEWS.ru) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдём просто на китайский рынок, — цитирует его ТАСС.

Лукашенко добавил, что республика торгует не только с Россией, но и с Евросоюзом. По его словам, растёт и доля экспорта в Китай.

Российское ведомство неоднократно вводило ограничения на поставки продуктов из Белоруссии из-за несоответствия требованиям качества и безопасности. Но при этом Россия является основным покупателем белорусской сельхозпродукции и продовольствия (78% общего объёма).

Ранее, как писал NEWS.ru, первый глава Белоруссии Станислав Шушкевич высказал мнение, что страна оказалась в сложном положении из-за желания Лукашенко вечно оставаться у власти.