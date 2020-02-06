https://static.news.ru/photo/17e581f2-4913-11ea-83f3-fa163e074e61_660.jpg Александр лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич прокомментировал слова главы белорусского МИДа Владимира Макея о том, что республика продолжит укреплять отношения с Россией, но не будет на них «зацикливаться».

По его словам, Макей говорит правильные вещи. Белоруссия оказалась в сложном положении из-за желания президента Александра Лукошенко вечно оставаться у власти. Он считает, что страна должна платить за нефть столько, сколько она стоит, а не смешивать политические вопросы и экономические.

Белоруссия благодаря Лукашенко заглотила наживку, она сейчас очень много должна России. Виноват Кремль, что у нас неизбранная власть, потому что он признает фальсифицированные выборы, тем самым закабаляет Белоруссию. У нас одна беда — это наш президент. Он знает только один способ управления «я начальник, ты дурак», — подчеркнул Шушкевич в разговоре с НСН.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в страну. По его словам, Кремль обязался на межправительственном уровне поставить в Белоруссию 24 млн т нефти, то есть по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено только 500 тысяч. Лукашенко потребовал принять меры, чтобы заставить Москву начать выполнять свои обязательства. Он добавил, что проблемы с Россией стали привычным делом.