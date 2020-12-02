«Роснефть» намерена продать часть неключевых активов

https://static.news.ru/photo/22268b2a-34a9-11eb-a783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Global Look Press

«Роснефть» приняла решение избавиться от части своих неключевых активов и заменить их более качественными. Компания продаст 10% активов, расположенных в том числе на Сахалине и в Западной Сибири.

Как сообщает «Коммерсант», продажа активов входит в стратегию по снижению затрат и повышению эффективности компании. Речь идёт об истощённых, мелких и средних месторождениях с высокой обводнённостью, которые требуют существенных затрат как на добычу, так и на управление.

«Роснефть» приняла решение о продаже на рыночных условиях части активов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства, — говорится в сообщении компании.

Источник также отмечает, что компания может выкупить Пайяхское месторождение. Не исключается, что она может расплатиться как активами, так и денежными средствами. Если сделка состоится, то она будет крупнейшей на отечественном нефтяном рынке за несколько лет.

Ранее NEWS.ru писал, что мировой спрос на нефть будет расти в течение ближайших пяти лет на 1% ежегодно. Потом начнётся падение на 0,1%. Об этом рассказал глава РФ Владимир Путин.