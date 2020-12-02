«Роснефть» намерена продать часть неключевых активов

«Роснефть» приняла решение избавиться от части своих неключевых активов и заменить их более качественными. Компания продаст 10% активов, расположенных в том числе на Сахалине и в Западной Сибири.
Как сообщает «Коммерсант», продажа активов входит в стратегию по снижению затрат и повышению эффективности компании. Речь идёт об истощённых, мелких и средних месторождениях с высокой обводнённостью, которые требуют существенных затрат как на добычу, так и на управление.
«Роснефть» приняла решение о продаже на рыночных условиях части активов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства, — говорится в сообщении компании.
Источник также отмечает, что компания может выкупить Пайяхское месторождение. Не исключается, что она может расплатиться как активами, так и денежными средствами. Если сделка состоится, то она будет крупнейшей на отечественном нефтяном рынке за несколько лет.
Ранее NEWS.ru писал, что мировой спрос на нефть будет расти в течение ближайших пяти лет на 1% ежегодно. Потом начнётся падение на 0,1%. Об этом рассказал глава РФ Владимир Путин.