«Роснефть» будет поставлять нефть в Германию по «Дружбе»

Российская компания «Роснефть» заключила контракт с французской нефтегазовой компанией Total на поставку нефти в ФРГ по трубопроводу «Дружба».
Поставка 7,7 млн тонн нефти осуществляется в период с апреля 2020 года по март 2022 года. Об этом
Был заключён долгосрочный контракт с компанией Total Oil Trading на поставку нефти в Германию в объёме до 7,7 млн тонн по трубопроводу «Дружба» в период с апреля 2020 года по март 2022 года, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская нефтегазовая компания «Роснефть» в 2019 году заключила договоры на поставку нефти в Польшу общим объёмом до 12 млн тонн и в Чехию — до 15,1 млн тонн.
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