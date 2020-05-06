«Роснефть» будет поставлять нефть в Германию по «Дружбе»

https://static.news.ru/photo/6c641c0e-9691-11ea-9b8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская компания «Роснефть» заключила контракт с французской нефтегазовой компанией Total на поставку нефти в ФРГ по трубопроводу «Дружба».

Поставка 7,7 млн тонн нефти осуществляется в период с апреля 2020 года по март 2022 года. Об этом сообщает RNS, ссылаясь на «Роснефть». В компании отметили, что поставки в Германию по ранее подписанным годовым контрактам общим объёмом до 3,9 млн тонн начались в первом квартале 2020 года.

Был заключён долгосрочный контракт с компанией Total Oil Trading на поставку нефти в Германию в объёме до 7,7 млн тонн по трубопроводу «Дружба» в период с апреля 2020 года по март 2022 года, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская нефтегазовая компания «Роснефть» в 2019 году заключила договоры на поставку нефти в Польшу общим объёмом до 12 млн тонн и в Чехию — до 15,1 млн тонн.