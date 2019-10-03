https://static.news.ru/photo/8ecd6ee4-e5e8-11e9-9885-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Инвентаризация показала, что рентабельными являются 67% извлекаемых запасов нефти в России. Это 11,5 млрд т.

По итогам инвентаризации получены такие результаты: 11,5 миллиарда тонн, или 67% от технологически извлекаемых запасов являются рентабельными, — сообщил замруководителя Роснедр Орест Каспаров на полях Российской энергетической недели.

Минэнерго прогнозирует добычу нефти в РФ в 2019 году на уровне 554–556 млн т.

Ранее Министерство спрогнозировало падение доходов бюджета без стимулирования нефтедобычи. По его данным, добыча к 2035 году снизится на 217 млн т, до 339,1 млн т, а инвестиции — на 2,3 трлн рублей. При этом уровень нефтедобычи будет расти до 2021 года, на пике он составит 579,1 млн т. Отрасль сможет предотвратить падение, если будут предоставлены льготы для добычи труднодоступной нефти, писал News.ru.