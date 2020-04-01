Риелторы оценили, как новый налог на проценты повлияет на рынок жилья

https://static.news.ru/photo/fe370184-7420-11ea-8f38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики считают, что введение в России налога на проценты по вкладам от 1 млн рублей может стимулировать спрос на покупку жилья.

Во время нестабильных экономических ситуаций люди чаще рассматривают покупку недвижимости как надёжный вклад, объясняет директор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. Изменения в налогообложении вкладов, вероятно, повысит интерес к этому способу инвестирования капитала, сказал он в комментарии для ТАСС.

Солидарные мнения высказали и другие опрошенные агентством эксперты. Причём они подчеркнули, что оценить, как именно введение налога на доход от вкладов отразится на спросе на жилье, получится в конце 2020 года, так как действие нового закона вступит в силу в 2021 году.

25 марта президент Владимир Путин сообщил о введении налога в размере 13% при получении гражданами процентного дохода со вкладов в размере более миллиона рублей, а также комиссии в 15% на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета.

Как пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, новый налог будет браться с сумм, превышающих 60 тысяч рублей. Он также отметил, что зарплатные счета граждан в банках не подпадут под нововведение.

Оно, как считают аналитики, скорее всего, подтолкнёт часть вкладчиков к дроблению депозитов на суммы менее одного миллиона. При этом по отношению к крупным ВИП-клиентам банки смогут применить повышение ставки депозита, заявили NEWS.ru эксперты.