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09 июля 2025 в 18:58

Назван размер скидки при покупке квартиры в новостройке за наличные

Эксперт Зайцев: при покупке новостройки за наличные можно получить скидку до 10%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

При покупке квартиры в новостройке застройщик может сделать клиенту скидку до 10% от стоимости объекта, заявил NEWS.ru директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев. По словам эксперта, продавец будет готов торговаться при условии, что клиент платит наличными. При этом размер скидки в каждом конкретном случае зависит от ряда факторов, отметил он.

Но если выплатите наличными, они будут готовы торговаться, в итоге можно получить скидку до 10% от реальной рыночной цены. А там все зависит от стадии строительства, популярности объекта, готовности инфраструктуры и так далее, — сказал Зайцев.

По словам эксперта, дисконт на вторичном рынке составляет в среднем 6%. При этом у застройщика при покупке квартиры в рассрочку или ипотеку получить даже такую скидку вряд ли получится, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 33 российских региона столкнулись с переизбытком предложения на рынке новостроек. Согласно результатам исследования ЕРЗ.РФ, наиболее уязвимыми оказались Орловская, Пензенская и Челябинская области, а также Красноярский край и Карачаево-Черкесия.

В этих регионах зафиксирован максимальный риск перенасыщения рынка. Еще 28 регионов, включая Краснодарский край, Дагестан, Ставропольский край, Свердловскую и Ленинградскую области, а также Крым, оказались в группе с достаточно высоким риском. В Московской области, Приморском крае и Санкт-Петербурге риск оценивается как средний.

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Наталья Петрова
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