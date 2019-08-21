https://static.news.ru/photo/a31ac192-c443-11e9-b638-fa163e074e61_660.jpg Фото: oschadbank/facebook

Россия требует от парижского арбитражного суда пересмотреть решение по иску украинского Ощадбанка касательно активов в Крыму.

Об этом сообщает Минюст РФ. По его данным, во время разбирательства истец скрыл некоторые важные факты.

Обнаруженные доказательства позволили РФ на основании норм французского права обратиться 19 августа за пересмотром арбитражного решения в тот же трибунал, который вынес первоначальное решение, — гласит сообщение ведомства.

В частности, Россия обнаружила внутренние документы Ощадбанка, в которых есть информация о том, что его инвестиции и активы в Крыму не были защищены двусторонним соглашением России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций. Оно охватывает только инвестиции, сделанные после 1 января 1992 года.

Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве, — сообщили в Минюсте.

News.ru писал, что госбанк Украины Ощадбанк начислил России штраф в $5 млн из-за неоплаченного долга в $1,3 млрд. Российские власти должны кредитной организации столь большую сумму за утрату Крыма и, как следствие, инвестиций на полуострове.