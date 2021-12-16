Reuters: «Северный поток — 2» не сертифицируют до середины 2022 года

Федеральное сетевое агентство ФРГ считает, что решение по сертификации трубопровода «Северный поток — 2» не будет принято в первой половине 2022 года. Процесс сертификации продолжится, когда ведомству будут представлены соответствующие документы, пишет агентство Reuters.

У нас их нет на руках, — пояснил глава немецкого регулятора Йохем Хоманн.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что проблемы не закончатся у «Северного потока — 2» даже после того, как газопровод удастся сертифицировать. По его словам, главным противником проекта является Польша и она будет мешать запуску газопровода до последнего, оспаривая решение в суде. Юшков подчеркнул, что в Польше не собираются выяснять, соответствует ли газопровод европейским требованиям, а постараются любыми способами доказать, что «Северный поток — 2» следует остановить.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» дестабилизирует ситуацию на Украине и окажет разрушительное воздействие на безопасность центральной и восточной части Европы. Каким именно образом повлияет на безопасность запуск газопровода, он не уточнил.