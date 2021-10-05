Ретейлер раскрыл, куда россияне потратили путинские выплаты

Руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинка» Николай Петров рассказал, на что россияне потратили путинские единоразовые выплаты. Это покупка смартфонов и в частности iPhone, сообщает «Коммерсант».

По словам Петрова, рост интереса к смартфонам был зафиксирован в сентябре.

Это можно связать с началом учебного года, дополнительными выплатами от государства отдельным категориям граждан. А также — выходом новинок от ведущих брендов, — рассказал ретейлер.

Речь идёт о 10 тысячах рублей, которые российские власти выделили для подготовки детей к школе. Продажи iPhone 13 в России стартовали в конце сентября. Стоимость линейки колеблется от 69 990 рублей до 109 990 рублей.

Накануне стало известно, что 23% россиян потратили путинские выплаты вовсе не на подготовку детей к школе. Они купили продукты, оплатили коммуналку, купили одежду и обувь для взрослых, истратили деньги на отдых и погасили долги и кредиты.

Ранее сообщалось, что выплаты, назначенные президентом России Владимиром Путиным, полагаются только тем, кто является получателем страховых пенсий по государственному обеспечению. Гражданам, получающим другие выплаты по линии ПФР, единовременная выплата не полагается.