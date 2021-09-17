В ПФР уточнили условия получения путинских выплат

Выплаты, назначенные президентом России Владимиром Путиным, полагаются только тем, кто является получателем страховых пенсий по государственному обеспечению, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Республике Дагестан. Гражданам, получающим другие выплаты по линии ПФР, единовременная выплата не полагается.

Отмечается, что к таким категориям граждан относятся получатели денежной выплаты из числа ветеранов боевых действий и получатели выплат по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, которые отказались от пенсии в пользу возможности получения компенсации по уходу.

Также не имеют право на выплату получатели пенсий, проживающие за границей, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Если деньги не выплатят в сентябре, то это произойдёт позже. Выплаты проводятся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. На право получать иные выплаты это не повлияет.