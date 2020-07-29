Эксперт: «Газпром» пожертвовал «Академиком Черским», чтобы избежать санкций

https://static.news.ru/photo/d3a26698-d1a9-11ea-9596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Вывод «Академика Черского» из собственности российской компании «Газпром» напрашивался, заявил глава Фонда специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов. По его мнению, с юридической точки зрения, решение предприятия лишило власти США оснований для применения своего санкционного закона против сырьевого гиганта. Однако очевидно, что при особом желании Вашингтон вряд ли обратит внимание на правовые тонкости, добавил эксперт.

Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), который является собственником трубоукладчика «Академик Черский», не вошёл в новый список аффилированных лиц «Газпрома». Фонд являлся частью группы «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 года.

У «Газпрома» не оставалось другого выхода кроме как обратиться к такой незатейливой схеме. Только при своей простоте она является наиболее эффективной <...>В «Газпроме» прошли по наиболее простому варианту, выделив судно в отдельную компанию, которая де-юре не имеет отношения к российскому газовому монополисту, — цитирует аналитика ИА «Экономика сегодня».

После завершения прокладки газопровода «Северный поток-2», «Академик Черский» сможет работать только в национальных масштабах, и его начнут использовать в ограниченном числе проектов, вроде прокладки топливной магистрали в районе Сахалина.

Отсутствие СТИФ в списке может означать, что фонд либо больше не принадлежит «Газпрому», либо компания воспользовалась правом скрыть фонд из списка аффилированных лиц из-за санкционных рисков. Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток — 2», принадлежал «Газпрому» с 2015 года.

Магистраль предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2» был внесён на рассмотрение сената конгресса ещё 4 июня.

В МИД РФ, в свою очередь, неоднократно утверждали, что газопровод будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. По словам главы Минэнерго Александра Новака, с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности проект уже завершён. Все возможные технические средства используются исключительно для физического завершения строительства, писал NEWS.ru.