«Газпром» в активах не указал владельца «Академика Черского»

https://static.news.ru/photo/2ad10922-d143-11ea-856c-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler/imago-images.de/Global Look Press

Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), который является собственником трубоукладчика «Академик Черский», не вошёл в новый список аффилированных лиц «Газпрома». Фонд входил в группу «Газпром» по состоянию на 31 марта.

Отсутствие СТИФ в списке может означать, что фонд либо больше не принадлежит «Газпрому», либо компания воспользовалась правом скрыть фонд из списка аффилированных лиц из-за санкционных рисков, сообщает РБК. Агентство отмечает, что СТИФ до сих пор является действующим юрлицом.

Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток — 2», принадлежал «Газпрому» с 2015 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве нашли возможность обойти американские санкции. Об этом 19 июня рассказала немецкая газета Die Welt. Издание отмечало, что принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский» теперь записано на действующий в России фонд СТИФ. Новые санкции, если их введут в Белом доме, не коснутся «Газпрома», который теперь может достроить «Северный поток — 2» до конца, считали в Die Welt.