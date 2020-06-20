СМИ: Россия нашла способ обойти санкции против «Северного потока — 2»

США практически не имеют возможностей повлиять на строительство газопровода «Северный поток — 2». Не поможет и расширение санкций.
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«Академик Черский» может попасть под санкции, если в США будет утверждён законопроект, внесённый в Сенат. Он предусматривает распространение ограничений на компании, которые занимаются страхованием кораблей-трубоукладчиков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Германия должна отказаться от проекта «Северный поток — 2» из-за убийства, совершенного в Берлине 23 августа 2019 года. Об этом заявил замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф. Он выразил недоумение тем, что канцлер Ангела Меркель и её правительство, «хорошо зная, что российская политика недружелюбна по отношению к Германии», позволяют продолжаться строительству газопровода.
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