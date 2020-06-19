Немецкий политик нашёл повод отказаться от «Северного потока – 2»

https://static.news.ru/photo/bf5671b4-b239-11ea-9061-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Германия должна отказаться от проекта «Северный поток-2» из-за убийства, совершенного в Берлине 23 августа 2019 года. Об этом заявил замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф.

Я считаю, что это убийство здесь, в Берлине, в нескольких сотнях метров от правительственных зданий, является такой серьёзной атакой на суверенитет Германии, что нам следует три раза подумать, действительно ли нам прокладывать этот трубопровод по перекачке денег в Москву, чтобы получать газ из России, — сказал парламентарий в интервью Bild.

Политик также выразил недоумение тем, что канцлер Ангела Меркель и её правительство, «хорошо зная, что российская политика недружелюбна по отношению к Германии», позволяют продолжаться строительству газопровода.

Я считаю, что это должно прекратиться, — подчеркнул Ламбсдорф.

Речь идёт об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, проживавшего в Германии в статусе беженца. В совершении этого преступления обвиняется россиянин. По данным следствия, он подъехал к выходцу из Грузии на велосипеде в парке Тиргартен и выстрелил в него из пистолета с глушителем. Хангошвили скончался на месте. Россиянин в настоящее время находится под арестом.

В правоохранительных органах ФРГ считают, что потерпевший был «ликвидирован» по требование российских властей, обвинявших его в причастности к террористической группировке «Кавказский эмират» (запрещена в РФ).

По словам президента России Владимира Путина Ханговшили был активным участником боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также одним из организаторов взрывов в московском метро. Российские власти неоднократно обращались к Берлину с просьбой о его выдаче, но получали отказ.

Как писал NEWS.ru, посол РФ в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецкой прокуратуры в причастности российских госструктур к убийству Хангошвили. Он подчеркнул, что они не подкреплены никакими фактами и доказательствами.