Посол отверг обвинения Германии в убийстве Хангошвили

https://static.news.ru/photo/7a88e3bc-b1af-11ea-906e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нечаев Фото: russische-botschaft.ru

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что обвинения немецкой прокуратуры в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.

По его словам, обвинение «не подкреплено никакими фактами и доказательствами». Комментарий Нечаева размещён на сайте дипмиссии.

Дипломат отметил, что в связи с убийством Хангошвили Германия выслала двух российских дипломатов. Причиной было названо якобы недостаточное сотрудничество России с германскими правоохранительными органами. Однако, уточнил Нечаев, российские профильные ведомства взаимодействуют с немецкими коллегами, делятся всей необходимой информацией.

Он предупредил, что на беспочвенные и голословные обвинения, а также на звучавшие в Берлине угрозы о возможных мерах против России, последует соответствующая реакция.

Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. По версии немецкого следствия, обвиняемый россиянин Вадим К. подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте, а обвиняемого задержали по горячим следам. Москва отрицает связь с убийством.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вадим Красиков, обвиняемый в убийстве чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, регулярно общался с ветеранами КГБ и ФСБ. Это стало известно из данных биллинга его телефона. По данным изданий The Insider и Der Spiegel и проекта Bellingcat, Красиков часто контактировал с Эдуардом Бендерским. Мужчина является ветераном КГБ. С 1997 года он возглавляет частное охранное предприятие «Вымпел-А».