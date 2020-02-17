https://static.news.ru/photo/97b75f2a-51a3-11ea-b02d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вадим Красиков, подозреваемый в убийстве чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине, регулярно общался с ветеранами КГБ и ФСБ. Это стало известно из данных биллинга его телефона.

По данным изданий The Insider и Der Spiegel и проекта Bellingcat, Красиков часто контактировал с Эдуардом Бендерским. Мужчина является ветераном КГБ. С 1997 года он возглавляет частное охранное предприятие «Вымпел-А». Организация обеспечивает безопасность клиентов на территории России, в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Журналисты утверждают, что Красиков и Бендерский в июле 2019 года созвонились более 20 раз. Красиков также регулярно общался с сотрудниками «Вымпел-А». The Insider не удалось получить комментарий от Бендерского, он лишь заявил, что не знаком с Красиковым и отказался от разговора.

РБК сообщает, что ЧОП «Вымпел-А» руководит Анатолий Пичуров. По данным системы «Спарк», 50% «Вымпел-А» принадлежит Жанне Бендерской и некой Светлане Бельской. У Эдуарда Бендерского нет доли в компании, он возглавляет ассоциацию организаций и ветеранов «Группы «Вымпел».

Этнический чеченец, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа 2019 года в Берлине. Его расстреляли из пистолета с глушителем. Стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении через некоторое время после убийства. The Insider, Spiegel и Bellingcat считают, что мужчина был связан в с российскими спецслужбами. Их расследование было опубликовано 30 августа 2019 года.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал Хангошвили «кровавым убийцей». Российский лидер подчеркнул, что во время одной из акций Хангошвили «уничтожил 98 человек».

Сообщалось, что в 2012 году ФСБ передала Федеральному ведомству по уголовным делам в Германии список террористов, котором фигурировало имя Зелимхана Хангошвили.