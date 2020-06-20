Глава Минэнерго рассказал о перспективах «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/2a531042-b2e1-11ea-9980-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» задействован весь имеющийся у России технический арсенал. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Он напомнил, что проект реализуется консорциумом иностранных компаний, а не только Россией. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Проект «Северный поток — 2» уже завершён с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности. Все возможные технические средства используются исключительно для физического завершения строительства, — рассказал Новак в интервью газете Handelsblatt.

Министр высказал уверенность, что реализация проекта будет воплощена вопреки всем препонам.

При этом, подчеркнул он, Соединённые Штаты хотят навязать Европе свои проекты в области энергетики, что, по сути, является, вмешательством в суверенитет европейских стран.

Законопроект о новых санкциях против российского проекта 4 июня внесла в Сенат США группа парламентариев, включающая и республиканцев, и демократов. Документ предполагает экономические ограничения в отношении страховщиков судов, которые задействованы в прокладке газопровода. После первого пакета санкций в декабре 2019 года проект покинула швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

При этом, как отметило ранее издание Die Welt, США практически не имеют возможностей повлиять на строительство газопровода, и расширение санкций не поможет. Дело в том, что в Москве нашли возможность обойти американские ограничения. «Академик Черский» теперь записан на действующий в России фонд STIF, поэтому новые санкции «Газпрома» не коснутся и тот сможет завершить начатое.

В МИД РФ, в свою очередь, неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. 17 июня Новак высказал мнение, что вероятные санкции США негативно отразятся прежде всего на мировой экономике. Он, в частности, обратил внимание на возросшую конкуренцию в сфере возобновляемых источников энергии, так как глобальные участники рынка готовы к диверсификации бизнеса.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данный момент проект реализован на 93%.