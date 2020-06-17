Новак: санкций против «Северного потока — 2» ударят по мировой экономике

https://static.news.ru/photo/383d0486-b090-11ea-89ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Вероятные санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» негативно отразятся на мировой экономике, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Чиновник принял участие в онлайн-конференции «COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех».

К сожалению, протекционистские меры сохранились даже в период кризиса. Мы это видим по заявлениям, по тем проектам законов, которые разрабатываются, в том числе в Сенате США. Это, на мой взгляд, не совсем позитивно играет для того, чтобы вместе принимать усилия по восстановлению мировой экономики, по развитию рыночных инструментов, — рассказал политик во время общения с коллегами. Прямая трансляция велась на YouTube-канале 25-го Мирового Энергетического Конгресса.

Обсуждая современную ситуацию в мировой энергетике, Новак обратил внимание на возросшую конкуренцию в сфере возобновляемых источников энергии. По его словам, глобальные участники рынка готовы к диверсификации бизнеса.

Говоря о перспективах газовой отрасли, министр отметил, что руководство многих стран устанавливает требования по потреблению энергии, полученной из низкоуглеродного сырья, из-за чего природный газ остаётся перспективным топливом, так как он относится к данному типу горючего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 18 июня может обсудить вопрос о продлении майской квоты ещё на один месяц. При этом в официальную повестку включён лишь вопрос о результатах исполнения соглашения о сокращении добычи нефти.

6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не договорились о дополнительном сокращении добычи нефти. Не было согласовано и продление сделки на текущих условиях. Действие ограничений закончилось 1 апреля и вызвало обвал нефтяных котировок.