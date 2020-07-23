Минфин России планирует довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году, следует из проекта плана деятельности министерства на 2020–2025 годы. Насколько это реально в нынешней ситуации, объясняют наши аналитики.

Согласно плану, на который ссылается РИА Новости , в ближайшие годы собираемость налогов и сборов будет плавно расти: в 2020 году она должна составить 98,72%, в 2021-м — 98,79%, в 2022-м — 98,86%, в 2023-м — 98,93%.

Ранее глава кабмина заметил в Госдуме, что миф, связанный с гигантским количеством налоговых проверок в РФ, рушится. По его заверениям, если «проверочная нагрузка» на компании в Европе — 3%, то в России это всего лишь сотые процента.

Здесь надо заметить, что все предыдущие годы уровень собираемости налогов и сборов в нашей стране всегда увеличивался и превышал 100% установленной величины от плана. И даже в условиях начавшегося с марта влияния COVID-19 на экономику государства за I квартал текущего года, по данным ФНС России, темп прироста фактических налоговых поступлений превышал аналогичный показатель 2019 года на 5,9%.

Понятно, что влияние COVID-19 на уровень налоговых поступлений в целом за 2020 год, а также мер, предоставляемых субъектам бизнеса в виде отсрочки по уплате основных налогов и сборов, несколько скорректируется в годовом плане в разрезе фактической величины от плановой в заметном отставании. Равиль Ахмадеев доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова

По его словам, более заметное отставание от плана возможно, прежде всего, в отношении косвенных налогов (НДС и акцизов), поскольку они зависят от величины оборота компании.

Собираемость налогов, как правило, не ассоциируется с выполнением планов. Чаще говорится о том, что было собрано больше или меньше налогов, чем в предыдущем периоде. Не касаясь конкретных данных, можно говорить о том, что собираемость по ведущим европейским странам сопоставима с российской собираемостью, она на достаточно высоком уровне. Любовь Чайковская завкафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова завкафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова

Этому способствует система электронного налогового администрирования, отмечает эксперт РЭУ.

Как объяснил управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов, уровень собираемости налогов полностью зависит от той базы, относительно которой он рассчитывается. Если речь идёт о начисленных налогах, то неполная собираемость может быть только по административным техническим причинам.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С точки зрения наполняемости бюджетов различных уровней достижение 99-процентной собираемости налогов от начисленных не является весомым фактором. Гораздо более амбициозная задача — это борьба с «серым» сектором экономики, в котором в России, по оценкам НКР, занято порядка 13 млн человек (18% рабочей силы), а потери бюджета составляют около 3 трлн рублей.

Задача по выводу этих граждан из тени выходит за рамки компетенций Минфина и должна решаться совместными усилиями целого ряда ведомств, включая налоговую службу. Практика показывает, что теневой сектор присутствует в любой экономике мира, поскольку налоговое администрирование части доходов граждан является слишком затратным по сравнению с потенциальными поступлениями в бюджет. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

Заявленные планы «вполне выполнимы, тем более указан 2024 год», говорит профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Людмила Пронина. Экономист отмечает, что отечественная налоговая «очень хорошо работает в последние годы, уже пару лет назад была собираемость 97% — это выше, чем в европейских странах и США».

Сейчас основные трудности связаны с отдельными видами собираемых налогов. Кроме того, многое будет зависеть от того, как будем выходить из пандемии, будет ли вторая волна и можно ли будет обойтись без таких серьёзных ограничений, которые были в ходе первой волны. Людмила Пронина профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС

По её мнению, если реализуется неблагоприятный сценарий, то вероятны проблемы со сбором налога на прибыль организаций. Ситуация с НДС зависит от объёмов производства и реализации продукции, на которую начисляется этот налог. Ситуация по другим налогам также будет зависеть от пандемии и международной ситуации, санкций и т. д.

Малый бизнес и индивидуальные предприниматели платят по специальным налоговым режимам. К настоящему времени уже зарегистрировалось более 200 тысяч самозанятых, и льготный налоговый режим для них распространён уже практически на все регионы, — подчёркивает Людмила Пронина.

Итак, очевидно, что налоговая база в ближайшие три-четыре года будет зависеть от всплесков пандемии, санкций, цены на нефть. Рост налоговых доходов увеличит поступления в бюджет. Минфин уже сейчас подготовил предложения о сокращении расходов федерального бюджета на 10%. В настоящее время дефицит составляет 5%. Для сбалансированности бюджета очень важно увеличение налоговых и других доходов.