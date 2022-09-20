РБК: туроператоры сообщили о снижении популярности Крыма на Новый год

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Крым в этом году пока не попал в десятку востребованных направлений по раннему бронированию на Новый год. Об этом пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

О снижении популярности Крыма, который в прошлом году входил в топ-10 наиболее популярных направлений для поездок на новогодние праздники, свидетельствуют данные сервисов бронирования жилья и планирования путешествий. Главной причиной снижения популярности курортов полуострова является закрытие аэропорта. Россияне на Новый год намерены отдыхать в Москве, Петербурге и Краснодарском крае.

Закрытие аэропорта Симферополя усложнило логистику и уже летом туристы начали переключаться на более доступные курорты, несмотря на снижение цен. Уже в июне 2022 года количество постояльцев в отелях снизилась более чем на треть, а загрузка крымских отелей составила лишь 50%.

В прошлом году в пятерке самых популярных городов для отдыха и путешествий была Ялта, на долю которой приходилось 5% бронирования жилья, в этом году она занимает 12-е место в рейтинге новогодних городов.

Ранее сообщалось, что к середине октября Шри-Ланка планирует восстановить авиасообщение с Россией. Власти намерены запустить рейсы из Москвы в Коломбо — самый большой город Шри-Ланки и ее неофициальную столицу — и обратно.