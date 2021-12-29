РБК: кабмин отложил реформу расширенной ответственности бизнеса за отходы

Правительство РФ отложило на 2023 год реформу расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки. Новая концепция РОП была одобрена вице-премьером Викторией Абрамченко в декабре 2020 года, планировалось запустить реформу в 2022 году, сообщает РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера.

Агентство отмечает , что кабмин разработал новую редакцию законопроекта об ужесточении ответственности бизнеса за мусор. Документом предписывается утилизация всей упаковки её производителями. Норматив утилизации всех видов товаров будет ежегодно расти как минимум на 10%. В случае отказа производителей от утилизации им предстоит платить экоcбор.

Необходимость реформы Абрамченко объяснила значительной экологической нагрузкой.

Ежегодно в стране образуется более 60 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов, большинство из которых отправляется на свалки. Это серьёзная экологическая нагрузка. В соответствии с поручениями президента пора внедрить принцип «загрязнитель платит», — подчеркнула вице-премьер.

Законопроект в январе 2022 года обсудят со всеми заинтересованными ведомствами на площадке правительства. Затем его внесут в Госдуму.

Ранее стало известно, что Министерство промышленности и торговли не согласовало законопроект Минприроды, предусматривающий актуализацию института РОП, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов. Запрет на продажу товаров в РФ, сведения о которых не внесены в государственную информационную систему учёта отходов, может привести к дефициту продукции и экономическому спаду, пояснил он.