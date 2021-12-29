РБК: кабмин отложил реформу расширенной ответственности бизнеса за отходы

Правительство РФ отложило на 2023 год реформу расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки. Новая концепция РОП была одобрена вице-премьером Викторией Абрамченко в декабре 2020 года, планировалось запустить реформу в 2022 году, сообщает РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера.
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Необходимость реформы Абрамченко объяснила значительной экологической нагрузкой.
Ежегодно в стране образуется более 60 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов, большинство из которых отправляется на свалки. Это серьёзная экологическая нагрузка. В соответствии с поручениями президента пора внедрить принцип «загрязнитель платит», — подчеркнула вице-премьер.
Законопроект в январе 2022 года обсудят со всеми заинтересованными ведомствами на площадке правительства. Затем его внесут в Госдуму.
Ранее стало известно, что Министерство промышленности и торговли не согласовало законопроект Минприроды, предусматривающий актуализацию института РОП, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов. Запрет на продажу товаров в РФ, сведения о которых не внесены в государственную информационную систему учёта отходов, может привести к дефициту продукции и экономическому спаду, пояснил он.