«Разрушать умели, пусть созидают»: депутат Арефьев о параллельном импорте

России необходимо наладить собственную промышленность и самостоятельно производить «элементарные вещи», до сих пор ввозимые из-за рубежа, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев. Парламентарий намекнул, что ответственные лица «разрушать умели, теперь пусть созидают». Таким образом спикер прокомментировал публикацию «Известий» о подготовке Минпромторгом РФ списка продукции ушедших из РФ компаний или приостановивших свою деятельность в стране предприятий для организации параллельного импорта.

Арефьев добавил, что подобный ход — «тоже хорошо, но нужны деньги, а пока у нас арестованы золотовалютные резервы и счета основных банков, то даже такие процедуры наладить сложно», так как с одной стороны нужны средства, с другой — за торговые отношения с РФ ряду зарубежных фирм грозят санкции.

Надо решать вопрос о производстве элементарных вещей у себя на родине. Это реально, особенно по промышленным товарам. Завозили около 70%: колготки, носки, трусы...Раньше мы производили это сами, промышленность ещё не утрачена. Ладно, высокотехнологичная продукция... а нельзя ли наладить швейное производство? Можно, но сложно — угробили станкостроение, всё угробили. Надо решать этот вопрос, строить предприятия, оснащать их пусть даже импортным оборудованием, но производить самим. У Сталина получалось, почему-то, после войны по 1500 заводов в год вводить. Пусть крутятся, вертятся. Разрушать умели, то теперь пусть созидают, — подчеркнул Арефьев.

Накануне «Известия» сообщили, что Минпромторг легализует параллельный импорт только для товаров тех марок, которые приостановили свою деятельность или ушли из РФ. Для этого министерство готовит список брендов лёгкой промышленности и других отраслей потребительского рынка. Подобная процедура предполагает ввоз продукции без разрешения правообладателей, которые сейчас сами продают свою продукцию или через поставщика. Это не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы, отметили в министерстве.

Ранее экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин заявил, что если Банк РФ не будет ужесточать валютные ограничения, то в стране могут вновь появиться челноки и фарцовщики. По его мнению, когда уберут все искусственные барьеры, то можно будет увидеть нескудный ассортимент на внутреннем рынке и даже адекватные цены.