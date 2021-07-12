Разрешение на ввоз незарегистрированных в РФ лекарств назвали необходимым

Пациенты должны получать не только официально признанные лекарства, но и те, которые не зарегистрированы в России. Для этого необходимо менять нормативно-правовую базу. Об этом рассказал генеральный директор «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко во время сессии «Бизнес-медицина — ковид-реальность» IV Столыпин-форума в Москве.

Необходимо изменить нормативно-правовую базу и разрешить дистрибьюторам импорт лекарственных препаратов, не зарегистрированных в РФ. Эти препараты будут предназначаться для лечебных учреждений, — отметил бизнесмен.

Он рассказал, что пациенты получают рецепты на импортные лекарства, которые вообще не продаются в России. Из-за этого люди вынуждены изыскивать способы их получения. Однако они должны быть доступны для людей, но только в больницах, так как в аптеках зачастую идёт реализация рецептурных препаратов без справок.

Кроме того, в России необходимо создать запас медицинских компонентов и субстанций, из которых можно производить любые препараты. В масштабах страны затраты не очень большие, однако эта мера поможет быть всегда готовым к пандемии, заключил Ременяко.

Ранее старший научный сотрудник Центра территориального и городского развития РАНХиГС Наталия Белякова во время выступления на IV Столыпин-форуме рассказала, что отрасль туризма во время пандемии пострадала больше всего. Ограничения привели к тому, что люди просто оставались дома, но это дало толчок для переориентирования людей на внутренний туризм.