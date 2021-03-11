Путин рассказал о жёстком разговоре с правительством о «ценовых ударах»

https://static.news.ru/photo/20792bc0-826f-11eb-b6e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Ценовые удары» по россиянам важно оперативно смягчать в рамках приоритетных мер социальной политики государства. Именно поэтому состоялся жёсткий разговор с членами кабинета министров, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по стимулированию инвестиционной активности.

При этом, уточнил он, следует соблюдать баланс интересов граждан и бизнеса.

Почему я достаточно жёстко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Удары ценовые не должны быть такими, как имели место быть. Надо и инструменты применять, и смягчать эти шаги, — пояснил Путин.

9 декабря 2020 года президент Владимир Путин обратил внимание на повышение стоимости базовых продуктов питания, в том числе макарон, сахара и муки. Глава государства отметил, что проблемы связаны не с пандемией коронавируса, а с попыткой подогнать внутренние показатели отрасли под мировую конъюнктуру. Он счёл подобные действия недопустимыми и потребовал оперативных мер.

Спустя неделю Минпромторг и Минсельхоз, а также основные российские ретейлеры и производители заключили соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Документ действует до апреля 2021 года. Кроме того, был подготовлен и принят закон о госрегулировании стоимости социально значимых товаров.

9 марта стало известно, что правительство распорядилось ввести в стране постоянный мониторинг цен. Следить за ценами поручено профильным министерствам и ведомствам. За каждым из них закреплена определённая группа товаров и услуг, за которые они назначены ответственными, писал NEWS.ru.