Работодателям будут доплачивать за приём на работу выпускников

Минтруд предлагает ввести субсидии для работодателей, которые берут на работу выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Данная мера должна помочь
Как уточняется, данная программа затронет выпускников 2020 года, не нашедших постоянную работу и вставших на учёт в центрах занятости. Нововведение поможет обеспечить работой порядка 40% незанятых молодых специалистов.
В Минтруде отметили, что выпускники прошлого года оказались одной из наиболее пострадавших категорий граждан из-за пандемии коронавируса, пишет «Коммерсант». Там также
Ранее сообщалось, что Роструд потратит 457 млн рублей на доработку IT-платформы «Работа в России». Изменения помогут ведомству отслеживать занятость в различных регионах.