Работодателям будут доплачивать за приём на работу выпускников

https://static.news.ru/photo/af323fb2-bd40-11eb-8fbd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтруд предлагает ввести субсидии для работодателей, которые берут на работу выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Данная мера должна помочь снизить уровень безработицы на рынке труда России. В настоящий момент этот показатель составляет 5,4%, по поручению российского президента к концу года он должен опуститься ниже 4,7%.

Как уточняется, данная программа затронет выпускников 2020 года, не нашедших постоянную работу и вставших на учёт в центрах занятости. Нововведение поможет обеспечить работой порядка 40% незанятых молодых специалистов.

В Минтруде отметили, что выпускники прошлого года оказались одной из наиболее пострадавших категорий граждан из-за пандемии коронавируса, пишет «Коммерсант». Там также уточнили , что воспользоваться проектом сможет работодатель из любой отрасли и региона. Полученные деньги можно будет потратить на организацию рабочего места, компенсацию затрат, на наставничество или другие нужды.

Ранее сообщалось, что Роструд потратит 457 млн рублей на доработку IT-платформы «Работа в России». Изменения помогут ведомству отслеживать занятость в различных регионах.