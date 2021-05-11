Роструд потратит 457 млн рублей на отслеживание занятости россиян

Роструд потратит 457 млн рублей на доработку IT-платформы «Работа в России». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сайт госзакупок.
После модернизации ресурс сможет
Отмечается, что изменения помогут ведомству отслеживать занятость в различных регионах. Для этого будет разработан механизм формирования отчётности по «мониторингу рынка труда для субъектов РФ и РФ в целом», который позволит в режиме реального времени видеть движение рабочей силы, фиксировать угрозы увольнения сотрудников и их переход на дистанционный режим работы, а также оценивать вовлечённость рабочей в силы в экономику.
Отмечается, что сейчас пользователями платформы являются 10 млн человек, на ней размещено 1,7 млн вакансий. Доработкой базы займётся ООО «Бюджетные и финансовые технологии», работы завершатся до конца текущего года.
Ранее специалисты «Работы в России» сообщили, что первые места в списке регионов страны по количеству доступных для соискателей вакансий заняли Москва, Подмосковье и Красноярский край.