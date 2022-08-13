Работающим пенсионерам рассказали о положенных для них преференциях Эксперт Ногайлиева рассказала о дополнительных отпусках для работающих пенсионеров

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, какие преференции положены работающим пенсионерам по закону. В частности, это право на отпуск без сохранения зарплаты на срок от 14 до 60 дней, пишет ПРАЙМ.

Если работающий пенсионер захочет уволиться, он сможет это сделать без обязательной отработки в две недели. И в то же время может отозвать заявление об увольнении в любой момент до истечения указанного в нём срока.

Работающему пенсионеру предоставлено право на освобождение от работы на два дня один раз в год для прохождения диспансеризации с сохранением за ним места работы и среднего заработка.

Налоговый кодекс предусматривает получение работающим пенсионером имущественных вычетов по расходам на покупку или строительство недвижимости. А с 1 августа указанной категории будет произведена индексация пенсий.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что работающие пенсионеры могут уже сегодня оформить налоговый вычет, например, на приобретение лекарств или санитарно-курортное лечение.