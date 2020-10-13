Пять лет без нефтяного бума: цен в $70 за баррель придётся ждать до 2025-го

Мир вновь увидит высокие цены на нефть, но лишь через пять лет. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), стоимость сырья поднимется выше $70 за баррель к 2025 году. Последний раз на такую высоту котировки забирались весной 2019-го. Эксперты полагают, что чёрное золото начнёт дорожать со следующего года, если мир сможет справиться с пандемией COVID-19. Насколько быстрым будет этот рост и насколько он нужен нефтедобывающим странам, включая Россию, разбирался NEWS.ru.

Базовый сценарий предполагает, что к 2025 году мировые цены на нефть поднимутся до уровня $71 за баррель. Далее их рост продолжится и в 2030-м сырьё подорожает до $76, а в 2040-м — до $85 за баррель. Такие данные следуют из доклада Международного энергетического агентства World Energy Outlook 2020.

Многое при этом будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация с COVID-19. В базовом сценарии МЭА пандемию получится обуздать в 2021-м и к концу того же года мировая экономика сможет восстановиться до докризисного уровня.

Однако если коронавирус в следующем году побеждён не будет, и экономику, и нефтяные цены ждёт более медленное восстановление. Тогда в 2025-м сырьё будет стоить лишь $59 за баррель, а до $72 оно подорожает только к 2040 году.

Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

При негативном стечении обстоятельств цену в $70 за баррель в моменте можно будет увидеть и в следующем году, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Если брать среднюю годовую стоимость нефти, то как минимум ближайшие два года уровня в $70 за баррель достичь не получится, а в 2025-м — вполне. Несомненно одно — цены в дальнейшем будут выше, чем сейчас. Текущая стоимость нефти не покрывает многие издержки производителей, плюс многие проекты сейчас остановились, что означает меньшую добычу в будущем. Сергей Пикин директор Фонда энергетического развития директор Фонда энергетического развития

Активное подорожание нефти, по словам эксперта, начнётся уже в следующем году. Многие прогнозы склоняются к тому, что в 2021-м котировки поднимутся до уровня $50–55 за баррель. При этом любое негативное геополитическое событие может резко толкнуть цены гораздо выше.

Вернуться к $85 за баррель, как прогнозирует МЭА, тоже возможно, считает специалист. Причина этого — истощение высокорентабельных запасов нефти. Доступного сырья осталось не так много, большинство новых проектов в мире — довольно дорогие, так что цена может подняться и выше $80, отмечает специалист.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков также согласен, что сырьевые цены могут за пять лет подняться выше $70 за баррель. По его словам, такой рост обеспечат две причины — отложенная в этом году разработка новых месторождений и повышение себестоимости добычи.

Логика МЭА может быть следующей — 2020 год был кризисным и практически никакие инвестиционные решения по новым проектам не принимались. Это означает, что через пять лет не войдут в строй месторождения, которые должны были заработать, если бы в этом году компании приняли инвестрешения. Поэтому в 2025-м на рынке может возникнуть некоторый дефицит нефти и повышение цен. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Дополнительно на рост котировок будет влиять постепенный уход простых нефтяных проектов с низкой себестоимостью добычи, считает специалист. Например, в США каждый кризисный период сланцевики спасаются тем, что работают на самых маржинальных проектах — снимают сливки, чтобы выжить. Но простые проекты не бесконечны, так что возможно, что $70 за баррель — необходимая цена для американских сланцевиков.

Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

В остальных частях света происходит то же самое. Сухопутные простые проекты с низкой себестоимостью добычи заканчиваются, и мир вынужден переходить на трудноизвлекаемые запасы, шельф, глубоководье. Это толкает цены вверх, пояснил эксперт.

В настоящее время нефть марки Brent торгуется в районе $42 за баррель. Уже больше месяца мировые котировки держатся в районе $40, то немного поднимаясь, то опускаясь на фоне отдельных новостей. На прошлой неделе Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год до $41,19 за баррель с прежних $41,9.

Сейчас рост цен на нефть тормозит слабый спрос, считает Сергей Пикин. После провала в апреле-мае, как только летом ситуация нормализовалась и стали снимать карантинные меры, наблюдался резкий рост спроса на сырьё. Но сейчас он сошёл на нет, потому что мир вновь замер в ожидании возможной второй волны COVID-19.

В этом году нефтяные цены, скорее всего, останутся в текущем коридоре $40–​45. На их дальнейшую динамику будут влиять выборы президента США и появление вакцины от коронавируса. При позитивном сценарии котировки могут подняться ближе к $50 за баррель, а при негативном — упасть ниже $40, — считает эксперт.

Для российского бюджета, по его словам, главное, чтобы нефть отечественной марки Urals стоила дороже заложенной в него цены $42,4 за баррель. Это условие уже практически выполняется. В остальном — никто не заинтересован в сверхвысоких ценах, считает эксперт. Прежний опыт показал, что при дорогой нефти мир начинает очень быстро переходить на альтернативные источники энергии.

Возвращение спроса

Потребление нефти росло практически постоянно на протяжении многих лет, лишь изредка останавливаясь в периоды экономических кризисов. Но такого падения, как в этом году, не было никогда.

Мировой спрос на сырьё после заметного снижения в текущем году в 2021-м вырастет на 5 млн баррелей в сутки, прогнозирует МЭА. К докризисному показателю он вернётся в 2023-м. Далее темпы роста упадут до 700 тысяч баррелей, а с 2030-го потребление выйдет на плато и будет прибавлять символические 100 тысяч баррелей в сутки.

gazprom-neft.ru

Восстановление спроса к 2023 году объясняется с тем, что лишь тогда в мире в полную силу заработает авиасообщение, считает Сергей Пикин.

Промышленность, химические производства продолжают работать и сейчас. Транспорт стал меньше ездить, но самое сильное проседание коснулось авиасообщения — порядка 80%. И оно будет восстанавливаться дольше остальных, — отметил эксперт.

Докризисный уровень спроса может вернуться и раньше — в 2021-м или 2022-м, считает Игорь Юшков. По его словам, сейчас многие хотят потреблять дешёвую нефть, которая становится конкурентоспособной по сравнению с другими энергоносителями.

Прогнозируемое МЭА снижение темпов роста спроса к 2030 году — это отражение современных трендов климатологов, которые говорят, что мир будет совершать энергопереход — на смену нефти придут электромобили и водородные двигатели. Я согласен, что рост потребления будет замедляться, но не думаю, что он полностью прекратится, — отметил экономист.

Основным драйвером роста спроса на нефть станут развивающиеся страны, а вот развитые, напротив, начнут сдавать свои позиции. По прогнозу МЭА, потребление сырья в развитых странах упадёт на 5 млн баррелей в сутки с 2019 по 2030 год. При этом потребление в развивающихся государствах за тот же период вырастет на 9 млн.

Развитые страны и до пандемии уже не обеспечивали прирост спроса, отмечает Сергей Пикин. По его словам, его толкали вверх в основном экономики Индии, Китая, стран Юго-Восточной Азии. Развитые страны уже достигли потолка, и дальше будет только снижение, потому что ускорится переход на другие виды топлива для транспорта, подытожил эксперт.