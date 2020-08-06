Мировые цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Котировки уже сделали первый шаг, пробив ключевой барьер в $45. На сырьевых и финансовых рынках сейчас царит оптимизм — все ожидают постепенного восстановления мировой экономики. На этом фоне нефтяные цены уже полностью отыграли своё падение с начала марта, вызванное развалом сделки ОПЕК+. К сожалению, курс рубля, который обвалился вместе со стоимостью сырья, на прежний уровень так и не вернулся.

Нефтяные котировки пытаются удержаться на отметке $45 за баррель марки Brent. В середине недели они прибавили более 3% и поднялись выше этого ключевого уровня. Однако с ходу пойти дальше не получилось, и цены остались колебаться в районе $45.

Покорение этой отметки стало важным событием для рынка, поскольку на подступах к этой высоте цены находились ещё с конца июня, но долго не могли сделать последний шаг. В этот раз получилось, и одной из причин успеха стало резкое сокращение коммерческих запасов нефти в США. За минувшую неделю сырьевой резерв Штатов уменьшился на 7,4 млн баррелей — до 518,6 млн, сообщило Управление энергетической информации (EIA) США. Неделей ранее падение было ещё больше — на 10,6 млн баррелей.

Новости о снижении запасов нефти в США оказали положительное влияние на цены, которое также усилило ослабление доллара, отмечает управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко. По его словам, сейчас сырьевые котировки осторожно прощупывают возможность для роста.

Нефти вполне по силам краткосрочно подскочить к $50 за баррель. Однако пока есть сомнения, что ей удастся зацепиться за более высокий уровень. Во-первых, доллар упал слишком резко и его закономерная коррекция в августе способна остановить восхождение цен на сырьё. Во-вторых, стоит следить за динамикой добычи в США — сейчас она стабилизировалась, но в ответ на повышение цен американцы могут нарастить производство. В-третьих, мировая экономика пока не может развернуться в полную силу из-за высокого числа заболевших COVID-19. Алексей Кириенко управляющий партнёр EXANTE управляющий партнёр EXANTE

Ещё одна причина роста нефтяных цен на этой неделе — общее позитивное настроение на мировых финансовых рынках, добавляет аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.

Американский биржевой индекс S&P 500 стоит менее чем в 2% от своего исторического максимума, а индекс Nasdaq уже давно его обновил. Ещё инвесторы ждут очередного пакета стимулирующих мер США, который в ближайшее время должны согласовать демократы и республиканцы. Совокупность факторов и привела к пробою уровня $45 за баррель. Теперь основания задача — закрепиться на этой отметке. Если получится, цены могут в августе оказаться в диапазоне $45–49. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Надежда на спрос

Рост цен не остановило даже решение ОПЕК+ смягчить условия сделки по сокращению добычи нефти и нарастить с 1 августа её производство на 2 млн баррелей в сутки. Участники рынка не восприняли это негативно, поскольку положительно оценивают перспективы восстановления экономик разных стран, считает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников.

По оценке Международного валютного фонда, мировой ВВП упадёт на 4,9% в 2020-м, однако вырастет на 5,4% уже в 2021-м. Отчасти поэтому после сообщения об увеличении добычи нефти цены продолжили рост. Участники рынка оценивают такое поведение ОПЕК+ как сигнал к восстановлению мировой экономики. При этом, по оценке EIA, уже в третьем квартале 2020 года может наблюдаться превышение спроса на нефть над предложением. Помимо этого, инвесторы ожидают получения вакцины от коронавируса в среднесрочной перспективе. Денис Иконников портфельный управляющий ИК QBF портфельный управляющий ИК QBF

По словам эксперта, важную роль играет и то, что, несмотря на продолжающийся рост числа инфицированных COVID-19, многие страны уже не готовы к повторным жёстким карантинным мерам, поэтому не ожидается и сильного падения спроса на нефть. Тем не менее рост цен выше $45 за баррель пока неустойчив, но на фоне общего оптимизма не исключено, что до конца года котировки могут подняться до $50, прогнозирует экономист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Позитив действительно пока движет мировыми рынками, соглашается Сергей Дроздов. По его словам, дополнительный толчок нефтяным ценам может придать то, что начиная с весны мировые центробанки закачали в финансовые рынки около $8 трлн. Рано или поздно часть этих денег перейдёт и на сырьевые рынки, и там будет спекулятивный всплеск, уверен эксперт.

До конца года нефтяные котировки могут добраться до уровня $50 за баррель, а спекулятивные факторы могут добавить к этому ещё $5. Подтягиваются и фундаментальных факторы — спрос на нефть будет постепенно расти. Всё больше открывается авиасообщение между странами, люди чаще используют автомобили, — отметил аналитик.

Вместе с тем повышение цен на нефть увеличивает риск их очередного падения, предупреждает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Рынок слишком оптимистично смотрит на ситуацию. Уровень сырьевых котировок в $42–45 за баррель — это нормальный диапазон, где ценам нужно отстояться. Для движения к $50 нужно, чтобы снизился негатив, связанный с эпидемией коронавируса. К тому же чем дороже нефть, тем сложнее странам ОПЕК+ сохранять единство по поводу сокращения её добычи. Плюс если стоимость подойдёт к $50, может ожить добыча нефти в США, что также будет негативным фактором для сырьевых цен. Иван Манаенко директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»

Без выгод для рубля

В то время как нефтяные цены практически отыграли свои потери от весеннего обвала, курс рубля остаётся заметно ниже уровня начала марта — 67–68 за доллар. В настоящее время российская валюта торгуется в пределах 73–74 к американской.

Недавнее ослабление рубля до уровня 74 за доллар было связано с окончанием дивидендного сезона, поясняет Денис Иконников.

Иностранные инвесторы выводили дивиденды, что потребовало конвертации рублей в доллары. В настоящее время данный фактор уже уходит, и до конца августа российская валюта может находиться на текущем уровне — 72–74 рубля за доллар, — считает эксперт.

Рубль довольно быстро сдаёт свои позиции, а укрепляется намного медленнее, поясняет Сергей Дроздов. К тому же прямой корреляции между ценами на нефть и российской валютой сейчас нет, на неё влияют и другие факторы.

Один из основных факторов — это приток и отток капитала. Из-за того что Банк России агрессивно снижал свою ключевую ставку, спрос на наши долговые бумаги со стороны иностранных игроков заметно снизился — это давит на рубль. Дело в том, что иностранные фонды меняют валюту на рубли и покупают наши облигации федерального займа, плюс часть денег идёт на фондовый рынок. Когда аппетит к риску остывает, начинается обратный процесс — наши бумаги продаются и покупается иностранная валюта, — пояснил эксперт.

Накануне мартовского заседания ОПЕК+ рынок полагал, что $45 за баррель будет минимумом в этом году, а сейчас у нас $45 — это ожидаемый максимум, поясняет Иван Манаенко. В этих условиях причин для укрепления российской валюты нет, к концу года её курс может быть 75 рублей за доллар, считает эксперт.

Между тем за счёт роста мировых цен на нефть средняя стоимость российской марки Urals в июле, по данным Минфина, поднялась до $43,91 за баррель и впервые с февраля превысила цену отсечения по российскому бюджетному правилу ($42,4). Тем не менее поступления в казну всё равно сократятся по сравнению с прошлым годом, полагают эксперты.

Цена в $45 за баррель для России была бы хорошей, если бы мы не заплатили за неё серьёзным снижением объёмов добычи нефти, отмечает Иван Манаенко. С точки зрения бюджета — и средние цены ниже прошлого года, и объёмы меньше, так что бюджет всё равно недополучает средства, пояснил специалист.

Рост цен на нефть несколько снижает давление на бюджет, позволяя говорить о восстановлении доходов. Впрочем, сейчас производство нефти примерно на 20% ниже мартовских уровней. Минфин ориентируется не столько на стоимость нефти, сколько на нефтегазовые доходы бюджета, в то время как доходы упали из-за провала объёмов экспорта, — отметил Алексей Кириенко.

В результате, по словам эксперта, средства Фонда национального благосостояния продолжат тратить не только в августе, но и в последующие месяцы, пусть и в меньших объёмах.