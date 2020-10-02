Падение барреля: новость о болезни Трампа толкнула цены на нефть ниже $40

Стоимость нефти на мировом рынке опустилась ниже $40 за баррель марки Brent. Против сырьевых котировок сыграли увеличение добычи в некоторых странах и риск возникновения второй волны COVID-19. Дополнительный толчок вниз ценам придала громкая новость о том, что в числе заражённых коронавирусом оказался президент США Дональд Трамп. Что будет дальше с нефтяными котировками — в материале NEWS.ru.

Мировые цены на нефть завершили неделю заметным снижением. В первой половине дня 2 октября котировки марки Brent упали более чем на 4% и ненадолго опускались ниже $39 за баррель. В последний раз так дешево сырьё стоило в середине июня. По итогам недели нефть потеряла более 6%.

Снижение котировок началось с открытия торгов и заметно ускорилось на фоне новостей о том, что президент США Дональд Трамп заразился COVID-19. Глава Белого дома сам сообщил о том, что результаты тестов на коронавирус, которые сдали он и его супруга Меланья, оказались положительными.

Мы немедленно начнём наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдём через это вместе! — написал Трамп в Twitter.

Для нефтяного рынка обнаружение вируса у президента США — негативный сигнал о том, что вторая волна COVID-19 набирает обороты, отметил директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Тот факт, что даже Трамп заболел, теоретически может вызвать волну усиления карантинных мер в США. Это негативно скажется на спросе на нефть и отбросит сырьевые цены вниз. С другой стороны возможен и обратный эффект — американский президент вылечится, покажет, что вирус можно победить, и будет ратовать за скорейшее внедрение вакцины. Такой сценарий может поддержать нефтяные цены. Иван Манаенко директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»

Заражение президента США коронавирусом снижает его шансы на полноценное участие в предвыборной кампании, а, соответственно, и шансы на победу, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Новости о Трампе придали ускорение падению сырьевых котировок, которое началось с сообщения о том, что Ливия готова выплеснуть на мировой рынок дополнительные объёмы нефти. Добыча в этой стране за последнюю неделю выросла практически вдвое — до 270 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

После снятия блокады с энергетических объектов Ливия может вернуться в ряды экспортёров, предложив от 0,25 до 1 млн баррелей в сутки на горизонте до конца года, отмечает Евгений Миронюк. По его словам, первые поставки могут последовать уже в начале октября.

Также, по данным TankerTrackers, экспорт из Ирана резко вырос в сентябре, несмотря на санкции со стороны США. В прошлом месяце он мог достигнуть 1,5 млн баррелей в день. Это может быть связано с началом закупки нефти рядом государств, рассчитывающих на победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Тот заявлял о необходимости снять санкции с Ирана. Евгений Миронюк аналитик «Фридом Финанс» аналитик «Фридом Финанс»

Дополнительное давление на нефтяные котировки создаёт и возможность увеличения добычи в Соединённых Штатах, отмечает эксперт. По данным компании Baker Hughes, число активных буровых установок на территории США за последнюю неделю выросло на 4 штуки до 183.

Вторая волна

Scar CAs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны ОПЕК+, в свою очередь, увеличили суммарную добычу нефти в сентябре на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. Такую оценку приводит Reuters.

Данный рост производства контрастирует с увеличением числа заболевших коронавирусом в мире, считает управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

Сообщения о болезни Трампа дополнительно ухудшили спрос на рисковые активы на рынках, толкнув Brent ниже круглой отметки $40 за баррель. Интересно, что доллар не испытал устойчивого импульса роста, как это бывает в моменты risk-off, что может оказать нефти поддержку на торгах в течение дня. Алексей Кириенко управляющий партнёр EXANTE управляющий партнёр EXANTE

Ситуация в Соединённых Штатах остаётся сложной, о чём свидетельствуют некоторые экономические показатели. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Соединённых Штатов в сентябре неожиданно снизился с 56 пунктов до 55,4, хотя аналитики прогнозировали его рост до 56,4. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности, выше 50 — о её улучшении. Слабая статистика усилила опасения инвесторов по поводу перспектив американской экономики на фоне возможной второй волны COVID-19.

Негативный фон из Штатов лишь отчасти улучшили данные по резервам нефти. Коммерческие запасы сырья в стране за последнюю неделю снизились на 2 млн баррелей до 492,4 млн, сообщило Управление энергетической информации Минэнерго США. Между тем аналитики, напротив, ожидали увеличения на 1,6 млн баррелей.

Падение запасов, хотя и идёт третью неделю подряд, всё же оставляет их на 16,5% выше уровня на ту же дату прошлого года. Кроме того, добыча нефти в США в последние недели была подвержена влиянию ураганов в прибрежных штатах. Это позволяет предположить, что в последующие недели компании смогут нарастить производство ещё больше с текущего уровня в 10,7 млн баррелей в сутки, — отметил Алексей Кириенко.

По словам аналитика, до конца года нефтяной рынок ожидают два возможных сценария. Первый предполагает, что в сентябре нефть завершила отскок после глобального снижения до многолетнего минимума в марте этого года. Далее может возникнуть новая волна распродаж, что оправдает слабость курса акций крупнейших нефтедобывающих компаний развитых стран. В этом случае стоит ожидать нового погружения цен ниже $30 за баррель ещё до конца года, предупреждает эксперт.

Второй вариант более оптимистичный. По этому сценарию уже до конца года вероятно возвращение цен выше $45 и последующий рост в область $60 за баррель в конце 2021-го.

Дальнейшая динамика нефтяных котировок будет в первую очередь зависеть от возможных карантинных мер в крупнейших странах, считает Иван Манаенко. Есть также фактор соглашения о сокращении добычи ОПЕК+, но там каких-либо изменений ожидать не приходится. Участники сделки продолжают сдерживать своё производство, и даже страны, проштрафившиеся в предыдущие месяцы, сейчас подтягиваются. В этой ситуации самым значимым фактором для нефтяного рынка становится потребление сырья.

Scar CAs/Keystone Press Agency/Global Look Press

В нефтяных котировках есть и спекулятивная, финансовая составляющая, но сейчас инвесторы как никогда поняли, насколько рынок чувствителен к спросу, а спрос формируется реальной экономикой. Поэтому рынок в первую очередь обращает внимание на две крупнейшие экономики — США и Китай, следит также за ситуацией в Европе. Это не главный драйвер мировой экономики, но тоже крупный центр потребления энергоносителей, — пояснил эксперт.

На опасениях возникновения второй волны коронавируса мировые цены на нефть могут провалиться до уровня $38 за баррель, предупреждает аналитик. Однако затем они вернутся к $40. Это оптимальный уровень и, скорее всего, в ближайшие три недели котировки будут держаться именно здесь, считает специалист.

Заметный рост мирового спроса на нефть произойдёт не раньше лета 2021 года, уверен Евгений Миронюк. В этой ситуации, по его словам, мировые цены на нефть будут находиться в диапазоне $40-50 за баррель Brent на конец года. Однако анонсирование будущего снятия санкций с Ирана может привести к тестированию уровней ниже $40.

Падение нефтяных цен также негативно сказалось на курсе рубля. В ходе торгов российская валюта теряла к американской больше 1,2 рубля, в результате чего стоимость доллара поднялась до уровня 78,5 рубля.

Снижение российского рубля в большей степени обусловлено не падением нефтяных котировок, а ростом рисков на глобальных рынках из-за болезни американского президента. Риск этот носит временный нерыночный характер, поэтому рубль уже скоро отыграет это снижение. Думаю, котировки в паре доллар-рубль уже скоро вернутся к уровню 75 за доллар. Олег Богданов ведущий аналитик финансовой группы QBF ведущий аналитик финансовой группы QBF

Для российской валюты многое будет зависеть от настроений на международных рынках, считает Алексей Кириенко. В случае перерастания осторожности индексов в турбулентный спад её курс может вернуться к уровню 79 рублей за доллар уже ближайшие дни.