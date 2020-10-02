Падение барреля: новость о болезни Трампа толкнула цены на нефть ниже $40

Стоимость нефти на мировом рынке опустилась ниже $40 за баррель марки Brent. Против сырьевых котировок сыграли увеличение добычи в некоторых странах и риск возникновения второй волны COVID-19. Дополнительный толчок вниз ценам придала громкая новость о том, что в числе заражённых коронавирусом оказался президент США Дональд Трамп. Что будет дальше с нефтяными котировками — в материале NEWS.ru.
Мировые цены на нефть завершили неделю заметным снижением. В первой половине дня 2 октября котировки марки Brent упали более чем на 4% и ненадолго опускались ниже $39 за баррель. В последний раз так дешево сырьё стоило в середине июня. По итогам недели нефть потеряла более 6%.
Снижение котировок началось с открытия торгов и заметно ускорилось на фоне новостей о том, что президент США Дональд Трамп заразился COVID-19. Глава Белого дома сам сообщил о том, что результаты тестов на коронавирус, которые сдали он и его супруга Меланья, оказались положительными.
Мы немедленно начнём наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдём через это вместе! — написал Трамп в Twitter.
Для нефтяного рынка обнаружение вируса у президента США — негативный сигнал о том, что вторая волна COVID-19 набирает обороты, отметил директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.
Тот факт, что даже Трамп заболел, теоретически может вызвать волну усиления карантинных мер в США. Это негативно скажется на спросе на нефть и отбросит сырьевые цены вниз. С другой стороны возможен и обратный эффект — американский президент вылечится, покажет, что вирус можно победить, и будет ратовать за скорейшее внедрение вакцины. Такой сценарий может поддержать нефтяные цены.
Заражение президента США коронавирусом снижает его шансы на полноценное участие в предвыборной кампании, а, соответственно, и шансы на победу, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.
Новости о Трампе придали ускорение падению сырьевых котировок, которое началось с сообщения о том, что Ливия готова выплеснуть на мировой рынок дополнительные объёмы нефти. Добыча в этой стране за последнюю неделю выросла практически вдвое — до 270 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
После снятия блокады с энергетических объектов Ливия может вернуться в ряды экспортёров, предложив от 0,25 до 1 млн баррелей в сутки на горизонте до конца года, отмечает Евгений Миронюк. По его словам, первые поставки могут последовать уже в начале октября.
Также, по данным TankerTrackers, экспорт из Ирана резко вырос в сентябре, несмотря на санкции со стороны США. В прошлом месяце он мог достигнуть 1,5 млн баррелей в день. Это может быть связано с началом закупки нефти рядом государств, рассчитывающих на победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Тот заявлял о необходимости снять санкции с Ирана.
Дополнительное давление на нефтяные котировки создаёт и возможность увеличения добычи в Соединённых Штатах, отмечает эксперт. По данным компании Baker Hughes, число активных буровых установок на территории США за последнюю неделю выросло на 4 штуки до 183.
Вторая волна
Страны ОПЕК+, в свою очередь, увеличили суммарную добычу нефти в сентябре на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. Такую оценку приводит Reuters.
Данный рост производства контрастирует с увеличением числа заболевших коронавирусом в мире, считает управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.
Сообщения о болезни Трампа дополнительно ухудшили спрос на рисковые активы на рынках, толкнув Brent ниже круглой отметки $40 за баррель. Интересно, что доллар не испытал устойчивого импульса роста, как это бывает в моменты risk-off, что может оказать нефти поддержку на торгах в течение дня.
Ситуация в Соединённых Штатах остаётся сложной, о чём свидетельствуют некоторые экономические показатели. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Соединённых Штатов в сентябре неожиданно снизился с 56 пунктов до 55,4, хотя аналитики прогнозировали его рост до 56,4. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности, выше 50 — о её улучшении. Слабая статистика усилила опасения инвесторов по поводу перспектив американской экономики на фоне возможной второй волны COVID-19.
Негативный фон из Штатов лишь отчасти улучшили данные по резервам нефти. Коммерческие запасы сырья в стране за последнюю неделю снизились на 2 млн баррелей до 492,4 млн, сообщило Управление энергетической информации Минэнерго США. Между тем аналитики, напротив, ожидали увеличения на 1,6 млн баррелей.
Падение запасов, хотя и идёт третью неделю подряд, всё же оставляет их на 16,5% выше уровня на ту же дату прошлого года. Кроме того, добыча нефти в США в последние недели была подвержена влиянию ураганов в прибрежных штатах. Это позволяет предположить, что в последующие недели компании смогут нарастить производство ещё больше с текущего уровня в 10,7 млн баррелей в сутки, — отметил Алексей Кириенко.
По словам аналитика, до конца года нефтяной рынок ожидают два возможных сценария. Первый предполагает, что в сентябре нефть завершила отскок после глобального снижения до многолетнего минимума в марте этого года. Далее может возникнуть новая волна распродаж, что оправдает слабость курса акций крупнейших нефтедобывающих компаний развитых стран. В этом случае стоит ожидать нового погружения цен ниже $30 за баррель ещё до конца года, предупреждает эксперт.
Второй вариант более оптимистичный. По этому сценарию уже до конца года вероятно возвращение цен выше $45 и последующий рост в область $60 за баррель в конце 2021-го.
Дальнейшая динамика нефтяных котировок будет в первую очередь зависеть от возможных карантинных мер в крупнейших странах, считает Иван Манаенко. Есть также фактор соглашения о сокращении добычи ОПЕК+, но там каких-либо изменений ожидать не приходится. Участники сделки продолжают сдерживать своё производство, и даже страны, проштрафившиеся в предыдущие месяцы, сейчас подтягиваются. В этой ситуации самым значимым фактором для нефтяного рынка становится потребление сырья.
В нефтяных котировках есть и спекулятивная, финансовая составляющая, но сейчас инвесторы как никогда поняли, насколько рынок чувствителен к спросу, а спрос формируется реальной экономикой. Поэтому рынок в первую очередь обращает внимание на две крупнейшие экономики — США и Китай, следит также за ситуацией в Европе. Это не главный драйвер мировой экономики, но тоже крупный центр потребления энергоносителей, — пояснил эксперт.
На опасениях возникновения второй волны коронавируса мировые цены на нефть могут провалиться до уровня $38 за баррель, предупреждает аналитик. Однако затем они вернутся к $40. Это оптимальный уровень и, скорее всего, в ближайшие три недели котировки будут держаться именно здесь, считает специалист.
Заметный рост мирового спроса на нефть произойдёт не раньше лета 2021 года, уверен Евгений Миронюк. В этой ситуации, по его словам, мировые цены на нефть будут находиться в диапазоне $40-50 за баррель Brent на конец года. Однако анонсирование будущего снятия санкций с Ирана может привести к тестированию уровней ниже $40.
Падение нефтяных цен также негативно сказалось на курсе рубля. В ходе торгов российская валюта теряла к американской больше 1,2 рубля, в результате чего стоимость доллара поднялась до уровня 78,5 рубля.
Снижение российского рубля в большей степени обусловлено не падением нефтяных котировок, а ростом рисков на глобальных рынках из-за болезни американского президента. Риск этот носит временный нерыночный характер, поэтому рубль уже скоро отыграет это снижение. Думаю, котировки в паре доллар-рубль уже скоро вернутся к уровню 75 за доллар.
Для российской валюты многое будет зависеть от настроений на международных рынках, считает Алексей Кириенко. В случае перерастания осторожности индексов в турбулентный спад её курс может вернуться к уровню 79 рублей за доллар уже ближайшие дни.
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