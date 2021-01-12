Путинской Конституции верны: пенсии хотят индексировать несколько раз в год

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента законопроект о возможности индексировать страховые и социальные пенсии чаще одного раза в год. Об этом NEWS.ru проинформировал один из авторов инициативы, председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Законотворец пояснил, что обсуждаемый документ не обязывает, а лишь даёт право индексировать пенсии более одного раза в год. Парламентарии предлагают закрепить, что кабмин утверждает индекс роста доходов бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), годовой индекс роста среднемесячной зарплаты, а также коэффициент корректировки размера страховой пенсии. В пресс-службе ПФР комментировать законопроект «воздержались».

Новеллой предлагается в 2021–2024 годах с 1 апреля корректировать размер страховой пенсии исходя из роста доходов бюджета ПФР. В случае если годовой рост среднемесячной зарплаты в РФ превысит инфляцию за этот же год, страховая пенсия дополнительно увеличивается на разницу между ростом зарплаты и инфляцией.

Мы внесли соответствующий проект закона в связи с тем, что были приняты поправки в Конституцию. Они постулируют, что индексация пенсий должна происходить не реже одного раза в год, то есть один и более раз. Это было предложение президента, — рассказал по WhatsApp Ярослав Нилов.

По его словам, действующее пенсионное законодательство не подразумевает индексацию чаще одного раза в год.

Поэтому мы предложили, чтобы страховые пенсии индексировались дополнительно в зависимости от возможностей Пенсионного фонда при принятии соответствующего решения ещё и 1 апреля. А социальные пенсии — 1 июля, если темпы роста инфляции выше темпов роста прожиточного минимума. Данный законопроект направлен на приведение пенсионного законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации, — добавил депутат.

Нилов добавил, что дополнительное увеличение размера страховой пенсии (с учётом ранее произведённой корректировки) не может превышать индекс роста доходов бюджета ПФР в расчёте на одного пенсионера, направляемых на выплату страховых пенсий.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как объяснил руководитель проекта Pensopathology Евгений Биезбардис, в 2021 году средняя страховая пенсия ожидается на уровне 16 тысяч рублей, а социальная — около 10 тысяч рублей. Поэтому дополнительная индексация не даст сколько-нибудь заметного результата, полагает он.

При этом стоит помнить, во-первых, об изменении с 1 января 2021 года методологии расчёта прожиточного минимума, от которого зависит индексация пенсий. Новая методология снижает предсказуемость индексации для граждан России и одновременно повышает для властей возможность управлять размером индексации. Во-вторых, не нужно забывать, что депутаты предложили повышать пенсии в размере разницы между темпом инфляции и изменением прожиточного минимума, но не более темпов роста доходов ПФР. Евгений Биезбардис руководитель проекта Pensopathology руководитель проекта Pensopathology

Получается, отмечает аналитик темы, что при резком росте инфляции и просадке по зарплатам, как это случилось в 2020 году, «маленькая реформа» не сработает.

Инициатива выглядит, с одной стороны, сырой, а с другой — популистской. Правительство уже отказалось поддерживать законопроект, — уточнил Биезбардис.

В свою очередь заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев считает, что вопросы индексации пенсий нужно рассматривать в долгосрочном разрезе, поскольку речь идёт о пожизненных обязательствах. По его словам, пенсионная система утрачивает форму социального страхования и всё больше зависит от поддержки из федерального бюджета.

Современная стоимость всех назначенных пенсий превышает ВВП России, поэтому любая индексация увеличивает размер внутреннего «пенсионного» долга — нужно понимать, за счёт каких источников будет финансироваться рост пенсий. Если в условиях экономического роста происходит рост зарплат и Фонда оплаты труда, создающий базу для увеличения пенсий, то в текущей экономической ситуации для принятия подобного решения условия крайне неблагоприятные. Евгений Якушев заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ

Эксперт ВШЭ замечает, что решения об индексаций пенсий всегда сопровождаются определением источника, например, увеличение общей ставки страховых взносов и прекращение практики стимулирования экономики путём установления сниженных взносов для отдельных категорий работодателей.

Вопросы несбалансированности пенсионной системы выходят сейчас на первый план, поэтому крайне важно ввести механизм актуарного оценивания, который позволит оценить долгосрочные последствия подобных изменений для долгосрочной устойчивости ПФР, — резюмировал специалист.