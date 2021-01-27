Путин: власти намерены выстраивать стимулирующую бюджетную политику

https://static.news.ru/photo/af6da944-609d-11eb-8b51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Российские власти намерены сосредоточиться на выстраивании стимулирующей бюджетной политики. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который проходит в онлайн-формате.

Он отметил, что ведётся работа, направленная на создание условий для достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства. Кроме того, власти стремятся обеспечить цифровую трансформацию в качестве основы технологического уклада будущего всей России, а не только группы компаний.

На этих задачах намерены концентрировать усилия государства, бизнеса, гражданского общества, выстраивать стимулирующую бюджетную политику в предстоящие годы, — сказал глава государства.

Он добавил, что дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах. Ключевую роль в этом будут играть госбюджеты и центральные банки.

Ранее NEWS.ru писал, что в России разрабатывается новая стратегия финансового рынка до 2030 года. Минфин планирует внести её в кабмин не позднее третьего квартала 2021 года. В первую очередь стратегия будет направлена на повышение эффективности отрасли и совершенствование финансовой инфраструктуры.