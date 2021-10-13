Путин прокомментировал рост цен на газ в Европе

Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Об этом заявил президент России Владимир Путин, добавив, что «не надо перекладывать с больной головы на здоровую», передаёт РИА Новости.

Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнёры, — цитирует его агентство.

По его мнению, в последние годы в европейскую энергетику постепенно закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису на европейском рынке.

Путин добавил, что пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было. И в России такую проблему сложно представить, резюмировал глава государства.

Недавно цены на газ в Европе побили все антирекорды, достигнув отметки почти $2000 за тысячу кубометров. Немецкий политолог Александр Рар считает главной причиной кризиса провал «зелёных» сделок Евросоюза на рынке энергетики. По его словам, Европа в скором времени «будет судорожно закупать новые объёмы газа в России».