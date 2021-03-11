Путин призвал обеспечить доступ бизнеса к деньгам на инвестпроекты

https://static.news.ru/photo/7a5753be-8266-11eb-88f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности призвал обеспечить доступ к финансовым ресурсам на реализацию инвестпроектов для бизнеса.

Мы недавно обсуждали эту тему на встрече с представителями банковской сферы. Напомню, что необходимо развивать весь спектр финансовых инструментов. Делать более удобными, доступными не только кредиты, но и облигационные займы. Кстати, в прошлом году российские компании разместили рекордный объём облигационных займов, — цитирует президента РИА Новости.

Глава государства также заявил, что в 2020 году власти России впервые в истории страны не стали ужесточать денежно-кредитную политику в условиях кризиса, а наоборот, смягчили её.

Как писал NEWS.ru, Путин назвал 2020 год самым плохим для экономик стран мира со времён Второй мировой войны. Причиной кризиса стала пандемия COVID-19. Президент добавил, что на общем негативном фоне России удалось снизить риски вложений в свою экономику.