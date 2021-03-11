Путин: 2020 год стал худшим для экономики со времён Второй мировой

https://static.news.ru/photo/86133ae0-825e-11eb-8e15-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за пандемии коронавируса 2020 год стал самым плохим для мировой экономики за период после Второй мировой войны. Однако РФ удалось снизить риски вложений в свою экономику.

Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжёлым для глобальной экономики со времён окончания Второй мировой войны, — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин отметил, что отрицательно сказались на экономической динамике и ведении бизнеса эпидемиологическая ситуация и связанные с ней ограничения.

При этом президент добавил, что преодолеть спад в отечественной экономике и выйти на её восстановление удалось благодаря своевременным мерам. Проводимые в последние годы реформы и новые возможности позволили избежать ужесточения макроэкономической политики в условиях кризиса, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мировая экономика из-за пандемии просела на 3,5%. Проседание отечественной экономики оказалось менее существенным, но это не повод для успокоения. Он также отметил, что веерная раздача средств в качестве метода борьбы с кризисом уступает в эффективности адресной помощи нуждающимся.