Песков рассказал о недостатках веерной раздачи средств

https://static.news.ru/photo/5eb38f32-8258-11eb-90b3-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Веерная раздача средств в качестве метода борьбы с кризисом уступает в эффективности адресной помощи нуждающимся. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российское руководство концентрируется на помощи тем секторам (экономики. — NEWS.ru) и тем слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются. Веерная раздача средств в целом признаётся не столь эффективной и гораздо более затратной, — сказал он ТАСС.

Песков разъяснил, что веерная раздача способствует росту нагрузки по внутреннему долгу, а также приводит к сокращению инвестиционных программ.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в 2020 году мировая экономика просела на 3,5%. Проседание отечественной экономики оказалось не столь значительным, однако это не должно служить основанием для успокоения. В настоящее время ведётся работа над инструментами «по ускоренному выходу из этой ямы», пояснил он.

Песков также прокомментировал подготовку антикризисных программ в других странах. Он пожелал им всем успехов, отметив, что существует всеобщая заинтересованность в скорейшем выходе из кризиса всех государств.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предложили ввести продуктовые банковские карты для граждан с низкими доходами. На них ежемесячно будут перечисляться из бюджета средства на покупку продуктов. С такой инициативой выступила фракция «Справедливая Россия». По мнению авторов, такие карты следует выдавать тем гражданам, которые имеют доход ниже двух прожиточных минимумов.