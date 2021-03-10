В Госдуме предложили раздавать россиянам деньги на продукты

https://static.news.ru/photo/7bbb3874-81bc-11eb-9599-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России хотят ввести продуктовые банковские карты для граждан с низкими доходами. Деньги на приобретение еды из госбюджета предполагается перечислять ежемесячно.

Законопроект на рассмотрение депутатов Государственной думы внесла фракция «Справедливая Россия». По словам главы партии Сергея Миронова, за основу взят зарубежный опыт, где продуктовые банковские карты уже существуют.

На них каждый месяц будет перечисляться определённая сумма денег, и эти средства люди смогут потратить на приобретение товаров первой необходимости, — цитирует Миронова пресс-служба партии.

Авторы законопроекта предлагают выдавать такие карты людям, чей доход ниже двух прожиточных минимумов — то есть меньше 25 404 рублей. Размер выплат может составить до 12 702 рублей в месяц, но окончательную сумму должно будет определить правительство.

Важным нюансом, по словам Миронова, является то, что на полученные деньги можно будет приобрести только отечественные продовольственные товары. Правда, как это будет контролироваться, пока не вполне понятно. Но уже точно известно, что табачные изделия и алкогольные напитки с помощью такой карты оплатить не удастся.

9 декабря 2020 года президент Владимир Путин высказал недовольство в связи с повышением стоимости базовых продуктов питания, в том числе макарон, сахара и муки. Он назвал подобную ситуацию недопустимой и потребовал оперативных мер. Вскоре Минпромторг и Минсельхоз, а также основные ретейлеры и производители заключили соглашение о стабилизации цен. Документ действует до апреля 2021 года. Кроме того, был подготовлен и принят закон о госрегулировании стоимости социально значимых товаров.

9 марта стало известно, что правительство распорядилось ввести в стране постоянный мониторинг цен. Следить за ценами поручено профильным министерствам и ведомствам. За каждым из них закреплена определённая группа товаров и услуг, за которые они назначены ответственными, писал NEWS.ru.