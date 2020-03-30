https://static.news.ru/photo/2343e118-7296-11ea-83f1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Правительство РФ должно сформировать комплекс мер, а также финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

Поручаю правительству, Минфину сформировать комплекс системных шагов и предусмотреть необходимое финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов, — заявил Владимир Путин.

По его словам, полпреды должны помочь регионам оценить потребности в дополнительной поддержке, а также проконтролировать целевой характер и эффективное использование этих средств на местах.

Также Владимир Путин поручил сформировать список значимых предприятий и отраслей в каждом регионе. Их необходимо будет мониторить в первую очередь.

Глава государства заявил, что правительство ускорит выделение средств на кредитование бизнеса в российских субъектах.

Прошу кабинет министров увеличить объемы финансирования таких программ и ускорить выделение средств. Не тяните, пожалуйста, с этим, — заявил глава государства, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что президент РФ призвал приравнять нарушение правил карантина к преступной халатности. Он подчеркнул, что меры по ограничению работы учреждений, связанных с массовым скоплением людей приняты по всей стране, однако не везде этот режим соблюдается. Путин подчеркнул, что подобное является «не просто отсутствием дисциплины и здравого смысла, а преступной халатностью».

Всего в России коронавирусом заразились 1836 человек, умерли девять человек, 66 пациентов выздоровели. В Москве зафиксированы 1226 случаев заболевания, выписаны 28 человек, скончались шесть.