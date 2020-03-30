Правительство РФ должно сформировать комплекс мер, а также финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
Поручаю правительству, Минфину сформировать комплекс системных шагов и предусмотреть необходимое финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов, — заявил Владимир Путин.
По его словам, полпреды должны помочь регионам оценить потребности в дополнительной поддержке, а также проконтролировать целевой характер и эффективное использование этих средств на местах.
Также Владимир Путин поручил сформировать список значимых предприятий и отраслей в каждом регионе. Их необходимо будет мониторить в первую очередь.
Глава государства заявил, что правительство ускорит выделение средств на кредитование бизнеса в российских субъектах.
Прошу кабинет министров увеличить объемы финансирования таких программ и ускорить выделение средств. Не тяните, пожалуйста, с этим, — заявил глава государства, сообщаетТАСС.
NEWS.ru писал, что президент РФ призвал приравнять нарушение правил карантина к преступной халатности. Он подчеркнул, что меры по ограничению работы учреждений, связанных с массовым скоплением людей приняты по всей стране, однако не везде этот режим соблюдается. Путин подчеркнул, что подобное является «не просто отсутствием дисциплины и здравого смысла, а преступной халатностью».
Всего в России коронавирусом заразились 1836 человек, умерли девять человек, 66 пациентов выздоровели. В Москве зафиксированы 1226 случаев заболевания, выписаны 28 человек, скончались шесть.