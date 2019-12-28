С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до 12 130 рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Таким образом, МРОТ вырос на 7,5% (850 рублей) по сравнению с 2019 годом.
Ранее Совфед одобрил правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч рублей с 1 января 2020 года.
Как писал NEWS.ru, Ассоциация НПФ (АНПФ) предложила Министерству финансов РФ привязать размер минимального взноса по гарантированному пенсионному плану к минимальному размеру оплаты труда.
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