https://static.news.ru/photo/56dd977a-297c-11ea-8770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до 12 130 рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, МРОТ вырос на 7,5% (850 рублей) по сравнению с 2019 годом.

Ранее Совфед одобрил правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч рублей с 1 января 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Ассоциация НПФ (АНПФ) предложила Министерству финансов РФ привязать размер минимального взноса по гарантированному пенсионному плану к минимальному размеру оплаты труда.