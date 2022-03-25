Путин отменил уплату НДФЛ с процентов по вкладам

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентных доходов по банковским вкладам, полученных в 2021–2022 годах. Документ также содержит изменения в правила налогообложения на период после 2022 года.

Налог был введён в 2021 году, его ставка составляет 13%. Он должен выплачиваться в случае превышения доходов по вкладам необлагаемого порога. Подписанный президентом закон освобождает россиян от НДФЛ с доходов по вкладам, которые подлежали бы уплате в 2022–2023 годах.

Кроме того, документ устанавливает, что необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ РФ в данном году. По первоначальным правилам необлагаемая сумма определялась как произведения 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января года, в котором получен доход.

Закон также освобождает от уплаты НДФЛ и все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021–2023 годах. Он снимает ограничение по размеру помощи и подарков ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и некоторым другим лицам, которые не облагаются НДФЛ.

Закон был принят Госдумой и Советом Федерации 22 и 23 марта соответственно. Большинство его положений вступит в силу с момента публикации.

Ранее в Госдуме предлагали в два раза — с 1 до 2 млн рублей — повысить сумму не подлежащих налогообложению семейных банковских вкладов, а также обнулить НДФЛ для малообеспеченных россиян.