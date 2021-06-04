Путин намерен продолжать приватизацию в России

https://static.news.ru/photo/b7e330b6-c52f-11eb-935d-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо продолжать приватизацию. Об этом он сказал на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

Он подчеркнул, что доля государства в экономике в период кризиса неизбежно увеличивается.

Ранее анализ Счётной палаты показал, что приватизация госимущества в 2017–2019 годах была исполнена только на четверть от запланированного к продаже количества пакетов акций, что является рекордно низким показателем.

Путин считает, что приватизация ради приватизации, как это было в 1990-х годах, неприемлема, она должна быть выгодна экономике и улучшать её структуру. На встрече с лидерами парламентских фракций президент также отметил, что приватизацию нужно проводить в условиях определённой конъюнктуры, «чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды».